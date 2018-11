Isabel Coixet: "No sé si soy reivindicativa, pero me fascina contar historias"

Isabel Coixet: "Expresarme con libertad me ha hecho sentirme sola en algunas ocasiones"

"Lo que más me gusta es estar en un plató", afirma la cineasta Isabel Coixet , que insiste en la perseverancia para lograr alcanzar las metas. La mujer con más premios Goya de la historia afirma no identificarse con ninguna tribu. "Decir lo que piensas te deja sola, pero la soledad no es algo malo", añade.