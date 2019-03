Errejón, sobre la polémica de Iglesias y la prensa: "Los medios tienen que respetar al periodismo"

EL NÚMERO DOS DE PODEMOS TAMBIÉN REMARCA EL ERROR DE IGLESIAS AL PERSONALIZAR

Ante las declaraciones que realizó Pablo Iglesias sobre un periodista durante una ponencia, el diputado de Podemos ha señalado que "uno no puede personalizar". No obstante, Íñigo Errejón considera que "los medios de comunicación deben respetar un cierto código deontológico porque no vale todo".