Garzón sobre Podemos: "Creo en la nueva política, no en las modas. No renunciaré a mis principios para tener más votos"

Alberto Garzón explica en el plató de laSexta Noche que es amigo de Pablo Iglesias desde que éste fue asesor de Izquierda Unida y de Cayo Lara en el apartado dela comunicación. Afirma que es un éxito que tengan similitudes en sus programas pero no comparte la estrategia del líder de Podemos.

"Podemos está trasladando la imagen de que este país se va a transformar sólo votando"

"Al formar una nueva formación política lo ha hecho desde unas directrices que no comparto. Ellos están en una calculada ambigüedad ideológica con respecto a muchos temas que han sido siempre elementos fundamentales del discurso de izquierdas: republicanismo, feminismo, DDHH relacionados con la inmigración, ecologismo… etc. No son elementos cruciales en el programa de podemos y no podemos renunciar a eso", afirma Garzón.

El joven diputado de IU explica que "Podemos está trasladando la imagen de que este país se va a transformar sólo votando". Garzón cree que es un error pensar que este país se transformará únicamente por la vía de las elecciones. "Las elecciones son importantes, pero si no estamos en la calle con las mares cometeremos un error", afirma.

Garzón sugiere que si no hay alianza entre su partido y Podemos es porque la agrupación de Iglesias no ha querido formar parte de ella. "Al final tenemos todos una especie de obsesión con Podemos, pero hay asociaciones que compartimos elementos fundamentales de defensa de derechos públicos, y ahí es donde tenemos que converger", reflexiona.

"Yo pretendo transformar la sociedad, no sólo ganar las elecciones"

Pablo Iglesias divide el juego político entre los de arriba y lo de abajo, unas etiquetas que Alberto Garzón, cuenta en laSexta Noche, ya utilizó en las elecciones de 2011. "Yo sí creo que hay izquierda y derecha, hay ricos y pobres y que la izquierda defiende a los de abajo y la derecha a los de arriba. No podemos renunciar a nuestra historia", pide Garzón.

El candidato de Izquierda Unida explica que es partidario de "la nueva política, pero no de las modas. No voy a renunciar a mis principios para tener más votos", sentencia. "Huyo de la mercantilización de la política, que es una política que presume que hay que vender un producto y para venderlo hay que tener una estrategia comunicativa. Yo pretendo transformar la sociedad, no sólo ganar las elecciones".