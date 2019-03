Margallo: "No he dicho que la mayoría de estas personas sean yihadistas, pero algunos pueden aprovecharse"

MATIZA SUS PALABRAS SOBRE LOS REFUGIADOS

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha explicado en laSexta Noche sus declaraciones sobre la posibilidad de que se cuelen yihadistas entre los refugiados: "Yo no he dicho en mi vida que la gran mayoría de estas personas sean yihadistas, pero algunos pueden aprovecharse". Por otro lado, ha criticado el papel de la UE: "Como en tantas otras ocasiones, Europa ha llegado tarde respecto a los refugiados". Sobre las soluciones, cree que "lo más importante después de atenderles es terminar con esos conflictos en Siria o Libia". "Hay que negociar con el otro bando, aunque Al Asad no puede formar parte de la solución final", ha aclarado.