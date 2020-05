El personal médico es uno de los colectivos que más fuerte ha sido golpeado durante la epidemia de coronavirus que sigue azotando a todo el planeta. De hecho, en España tiene un triste 'récord' mundial, siendo el país con mayor número de profesionales sanitarios contagiados por el COVID-19: en torno al 20% de los infectados.

Esta es la razón por la que, según ha explicado en laSexta Noche María José García Alumbreros, enfermera y portavoz del SATSE, "el estado de ánimo es malo" entre los trabajadores de este sector, y ha incidido en esta cuestión: "Desde el principio se lleva reclamando, y desde nuestro sindicato también, que se proteja a todo el personal sanitario".

"Lo que no se puede decir en ningún momento es: 'Aléjese y no esté menos de dos metros cerca'. Porque una atención sanitaria, y especialmente el de las enfermeras, requiere mucho contacto", ha explicado Alumbreros, que también ha indicado que "hay mucho desaliento" porque "siguen sin realizarse pruebas y test" y los equipos de protección "no llegan".

Por ello, la portavoz del SATSE ha indicado que los profesionales sanitarios están empezando un plan de desescalada al que tienen "un pánico horroroso": "Sabemos que puede venir otro repunte muy importante, y tenemos un pánico atroz en el sistema sanitario porque no sabemos cómo se podría afrontar un nuevo rebrote".