Jordi Évole ha expresado en laSexta Noche que no sabe "cómo se combate al fascismo" desde los medios, "porque cuando se le da voz porque se le da voz y cuando no, porque no". "Creo que este domingo no va a haber críticas por blanqueo del fascismo", ha manifestado, tras lo que ha defendido que "en la entrevista no se blanquea a nadie, como no se ha blanqueado tampoco ni el negacionismo, ni a Arnaldo Otegi, ni a algún exmiembro de ETA" al que han entrevistado.

En este sentido, el periodista ha destacado que "está muy de moda últimamente decir que cualquier cosa que sacas en televisión es para blanquearla". "Creo que este domingo esa no va a ser la crítica, sino que se va a centrar más en lo que algunos van a interpretar como un mal momento para emitir esta entrevista porque estamos a dos días de las elecciones de Madrid", ha comentado.

Así, Évole ha dicho que "algunos van a interpretar que ha habido una voluntad política, cuando este programa estaba planificado desde antes de la moción de censura en Murcia, que provocó un aleteo de mariposa y un anticipo de las elecciones en Madrid". "Quien se sienta aludido, es que tiene un problema, es que igual está más cerca del nazismo de lo que se cree", ha expresado.