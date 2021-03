Jordi Évole ha entrevistado a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y cabeza visible de la gestión de España en la lucha contra el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, Simón ha estado bajo el ojo crítico de profesionales sanitarios que creen que no ha ejercido su cargo correctamente en numerosas ocasiones. Esto ha llevado a Iñaki López a preguntar al doctor César Carballo qué pregunta cree que Évole debería haberle hecho al dirigente del CCAES, que cree que no pocas veces se ha "buscado matar al mensajero".

Carballo cree que, si bien en este caso tiene razón porque "ha sido el único mensajero que hemos visto", sí le preguntaría "por qué no se armó al país y no se dejó a los sanitarios hacer pruebas para saber que en febrero ya teníamos el coronavirus completamente extendido". Sin embargo, Carballo ha matizado afirmando que "le ha visto cambiar el mensaje en las últimas semanas por el Ministerio".

"Le hemos visto sacar un mapa diciendo que la situación en España está muy mal y no es momento de relajar las medidas. Ese Fernando Simón no lo vimos antes. No es el Fernando Simón que quitó hierro al asunto", ha proseguido Carballo, que cree que con el cambio de ministro en Sanidad "hemos visto un cambio de timón" que hace que "ese Fernando Simón más prudente" le guste.