¿Es mejor tener empleo basura a no tenerlo? Así responde Isabel Díaz Ayuso

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado en laSexta Noche sobre las polémicas que, en ocasiones, han creado sus palabras durante esta campaña. "Asumo mis errores, pero en muchos casos han sido mis opiniones", ha asegurado.

Preguntada por si es mejor tener un empleo basura a no tenerlo, Isabel Díaz Ayuso ha contestado en laSexta Noche que "sí". En este sentido, la popular ha añadido: "He trabajado muchos años con prácticas y becas hasta mi primer contrato, no puedes llamar a eso basura, eso es ofensivo. Puedes decir que es precario y hay que erradicarlo".

Precisamente, Isabel Díaz Ayuso ha defendido el empleo de calidad: "El 80% del empleo en la Comunidad de Madrid es indefinido y quiero que sea así y mucho más, creo que los salarios han de ser más altos y por eso yo ayudo a los jóvenes".

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha detallado también algunas de sus propuestas: "Hay que ayudar a los jóvenes que están empezando con medidas como las que propongo. Propongo 25.000 viviendas en alquiler para los jóvenes, quienes tengan menos de 26 años, con el abono de transportes y por sólo 415 euros podrán tener su vivienda y moverse por todo el transporte público, que es uno de los mejores del mundo".