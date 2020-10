José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha, ha afirmado en laSexta Noche que el discurso de Pablo Casado durante la moción de censura de Vox dejó a Abascal "perplejo y avergonzado de que todos los españoles se hayan enterado de lo poco trabajador que es, porque se lo dijo Casado, y de lo egoísta porque estuvo cobrando 15 años de la mamandurria de la que ahora hablan, cobrando del PP".

"Con 40 años de dictadura ya tuvimos suficiente de extrema derecha. A Abascal habría que decirle que haga el favor de tranquilizarse porque ese botellón de testosterona y de exabruptos en lo que ha convertido su discurso no nos interesa", ha criticado el expresidente del Congreso.

'Recado' a Ortega Smith sobre el franquismo

Asimismo, Bono ha respondido a las palabras de Ortega Smith, quien aseguró que con Franco "hubo elecciones". "En el tono de Ortega Smith diciendo 'apréndaselo' al periodista es donde se ve la testosterona y exabrupto a la que me refería", ha criticado.

Para el exministro de Defensa, "lo malo que tiene Vox es que aunque dijera algún día algo sensato, le echa tal testosterona, de chaqueta apretada y unas tallas menos de pantalón, que muestra una imagen que es detestable". "Yo hablo con fuerza y hablo con ganas porque me creo lo que digo, pero procuro hacerlo con educación y dejando a un lado los aspectos dictatoriales", ha defendido.

En la misma línea, José Bono ha señalado que "la dictadura de Franco es algo que los españoles no queremos olvidar, pero no queremos que se repita, y cuando Vox hace este manifestaciones lo que está diciendo es que quiere una reedición del franquismo".

"Cuando le dicen a Sánchez que es el peor gobierno en 80 años, están incluyendo a Franco y eso es una indecencia inaceptable, es algo que en algunos países podría estar rayando el Código Penal. A mí me ofende porque para mí Franco es pena de muerte, son asesinatos del Estado", ha manifestado el político socialista.

Por ello, ha aprovechado para mandar un 'recado' a Javier Ortega Smith: "Cuando acabó la Guerra Civil, apréndaselo señor Smith, y ya no había trincheras, Franco firmó el enterado de 60.000 sentencias de muerte; cuando llegó la paz tan cacareada por estos fascistas, en España se fusiló después de la guerra a 60.000 personas".

"Esto hay que tomárselo muy en serio. Y estos señores o son muy ignorantes, que sería lo mejor que les podría decir, o son unos franquistas a los que no debemos sino descubrir para que no les voten los españoles decentes porque tres millones de votos no son votos indecentes", ha expresado Bono, quien ha defendido que "el PP debe recuperar muchos de esos votos porque hemos de conseguir como objetivo nacional que los franquistas no tengan asiento en un parlamento democrático".