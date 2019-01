Eduardo Mendoza: "Me molestó que Javier Lambán utilizara mi nombre sin consultarme para decir cosas que no he dicho"

"Me sentó mal no la frase, porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, incluso tonterías como esta, lo que me molestó es que me utilizara para decir cosas sin preguntarme", dice el escritor, Premio Planeta 2016.

Mendoza declara que si le hubiera preguntado que si podía usar su nombre "para decir majaderías, habría dicho que no, que pusiera el de otro".

Eduardo Mendoza, sobre la exhumación de Franco: "Está bien quitar los huesos de este tío, pero con eso no vamos a solucionar el problema"

El escritor Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016 y que acaba de publicar la obra 'El rey recibe', valora en el vídeo la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

La valoración de Eduardo Mendoza sobre Vox: "La extrema derecha prolifera en Europa y me extraña que no haya salido aquí antes"

"Una de las consecuencias buenas del franquismo es que nos vacunó contra estos movimientos más exaltados durante mucho tiempo", asegura en este vídeo el escritor y Premio Cervantes 2016, Eduardo Mendoza.

Eduardo Mendoza habla de la versión del himno español de Marta Sánchez: "Su carrera es admirable, pero últimamente hace cosas un poco raras"

Aunque Eduardo Mendoza cuenta en este vídeo que Marta Sánchez "últimamente hace cosas un poco raras", dice que le parece aún "más raro los que la escuchan con lágrimas en los ojos, pero cada uno reacciona como reacciona".