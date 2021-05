Iñaki López pregunta a Silvia Abril qué le parece que un cómico pueda ser condenado a prisión por un chiste. Para la actriz, es "una locura". "Me parece un absurdo, es descontextualizar el humor el lugar en el que está", afirma en laSexta Noche.

"Yo quiero sentirme libre encima del escenario y quiero decir lo que me dé la gana, porque no soy un político, no estoy gestionando el dinero de los españoles, estoy practicando un acto cultural y haciéndole pasar bien a la gente un rato", revindica.

"¿Que no te gusto? Te vas y ya no me vienes a ver más", insiste la actriz, que afirma que "la libertad de expresión debería ser libertad de expresión", incluso "aunque faltes" o "puedas herir sensibilidades".

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la defensa de la humorista de la libertad de expresión, en una intervención en la que asimismo opina que a las redes sociales "se las toma demasiado en serio".