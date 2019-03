Cristina Almeida: "Por su dignidad, no se puede mandar a los policías a un barco lleno de piolines"

CRÍTICA CON LA ACTITUD DEL GOBIERNO

La abogada Cristina Almeida no entiende que el Gobierno insista en que el referéndum del 1 de octubre no se va celebrar. Sin embargo, ella pide una votación pactada, porque la que se va a producir no cree que tenga valor. Además, responde a Puigdemont y asegura que no hay un Estado de excepción.