El apoyo de Bildu a los Presupuestos del Gobierno de coalición sigue siendo tema de plena actualidad en la política. Sobre las críticas que se han dado por parte de algunos barones socialistas a este apoyo, Cristina Almeida cree que esos barones gobiernan gracias a Sánchez.

"Sólo la palabra 'barón' ya me pone nerviosa. Que puedan protestar, pero lo hacen para un público que no es el suyo. Más vergüenza me da a mí que pacten con Vox y no hagan una declaración contra la violencia de género", opina.

El 'no' de Ciudadanos también es analizado por la abogada, recordando que podría haber tenido "la mano tendida" cuando pudo gobernar con el PSOE. Almeida ve "lógico" que estos Presupuestos salgan adelante por los partidos que apoyaron al Gobierno de coalición.