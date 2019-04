Ada Colau: "Aún estoy esperando explicaciones por la marcha de Puigdemont a Bruselas"

CUESTIONA LA FALTA DE EXPLICACIONES OFICIALES

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho en laSexta Noche que "en la declaración de independencia hubo partidos que hicieron un acto límite que no contaba con la mayoría social porque hay mucha gente independentista que no avala una DUI". Además, ha lamentado que "después no hubiera una explicación oficial".