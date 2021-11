Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha afirmado en laSexta Noche que todo el mundo sabe "desde hace tiempo quién estaba detrás de las siglas M. Rajoy en los papeles de Bárcenas". "En este país me indigna el doble rasero que hay. Con el PP hace mucho tiempo que sabemos que es estructuralmente corrupto, incluso dicho por la justicia, sabemos de sus mentiras y aquí no pasa nada", ha expresado.

Sin embargo, ha criticado que, al mismo tiempo, "en un espacio político nuevo" como en el que ella participa, "constantemente" les ponen "sospechas infundadas encima" y "un montón de querellas, que todas han acabado archivadas". "Yo tengo que desmentir tonterías como que me he cambiado de casa y me he ido a vivir al barrio más rico de Barcelona, cuando yo sigo viviendo en la misma casa de alquiler en la que vivía antes de ser alcaldesa. Incluso saliendo del portal de mi casa he tenido que desmentir ese cambio de casa", ha lamentado.