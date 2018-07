Cayetano Martínez de Irujo: "La única vez que no me ha recibido alguien es Susana Díaz"

HEREDÓ UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN SEVILLA

"No sé porque nunca me recibió Susana Díaz. No hay manera", afirma Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra y duque de Arjona, que apunta que sí le recibió el vicepresidente de la Junta de Andalucía. "No sé si es porque Susana cree que bloqueé el que conociera a mi madre", añade.