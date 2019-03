Carmona: "Tengo una relación no solamente política sino de amistad con Pedro Sánchez"

¿FALTA DE APOYO DE PEDRO SÁNCHEZ?

Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, no cree "en absoluto" que Pedro Sánchez se haya volcado más en la campaña de Ángel Gabilondo que en la suya. Carmona afirma que tiene una relación de amistad, y no solamente política, con el líder del PSOE, y no ha querido 'remover' más el agua pasada.