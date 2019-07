Acto heroico de Antonio Miguel Carmona. Tal y cómo ha contado en laSexta Noche, Carmona estaba "dialogando con Revilla, Gallego y Pedro Ruiz en un bar en Madrid" hasta que se quedaron solos Ruiz y él. En ese momento "pasó un chico a toda prisa y una mujer de 30 años gritando que la habían agredido y que su exnovio le había robado el móvil".

Fue entonces cuando entró en acción el exedil socialista: "Salté del asiento, fui corriendo detrás de él, 10 minutos corriendo sorteando a la gente, hasta que al final le di caza".

"El momento desde que yo llego a él hasta que cojo el móvil queda oscurecido para todos ustedes porque me puedo meter en un lío pero no fue agradable. El quedó regular, me fui hasta donde estaba la chica, me abrazo, lloraba y le devolví el móvil".

Carmona ha realizado un intenso alegato feminista y ha pedio a todos no callar ante la violencia machista: "Los que defendemos la igualdad no luchamos contra la desigualdad sino contra aquellos que les da igual. Invitaría a todos a que no se quedan quietos, que no solamente sean los discursos de igualdad de boquilla".

Carmona acabó con una fractura leve en la mano derecha tras la pelea.