Para Manuela Carmena resulta "incomprensible" que el PP no hubiera actuado de forma inmediata tras conocer las informaciones sobre Isabel Díaz Ayuso y un polémico contrato adjudicado a dedo a su hermano para la gestión y traslado de mascarillas desde China a España en los peores momentos de la pandemia. Así lo ha expresado en laSexta Noche: "En el momento en que lo supo, el partido tenía que haber abierto diligencias y haberle pedido Ayuso que enseñara todo. El partido es responsable de que todos sus miembros sean honestos".

"No comprendo cómo, si sabían eso, no hicieron nada. Es inadmisible", ha subrayado la exalcaldesa de la ciudad de Madrid, que ha tachado además de "negativo" que en la actualidad "se acepte esa actitud de deshonestidad que existe en el mundo de la política". Y ha zanjado esta cuestión con una frase lapidaria: "Es un poco la política de la mafia, la omertad. Uno no puede hablar mal del otro aunque lo haga mal".