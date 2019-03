El Brujo: "Una sociedad que se estime debe cuidar la cultura como el aire que respiramos"

"Cuando intelectuales de éxito, como Vargas Llosa, ve las cosas completamente diferente. Cuando te han dado el Premio Nobel y vendes libros en todo el mundo ves las cosas de una manera, y cuando estás empezando con libros que solo ve tu familia piensas de otra”, afirma ‘El Brujo’.

Según el reputado actor de teatro, la subida del IVA cultural hay que compararla con otros sectores: “Hay un dato muy importante del que no se habla, y es el agravio comparativo con el fútbol. Nadie dice que el fútbol paga el 10% de IVA cuando estamos acostumbrados a las cifras groseras. La cultura no es intocable y el fútbol sí, pero a estos intelectuales nunca le he oído hablar de esto. Si usted compra una revista pornográfica paga un 4% de IVA, si usted ve una obra de Lope de Vega paga el 21%. Si va a ver al Madrid, paga el 10%”.

"Parece que el problema de la cultura es el problema de un colectivo, pero no, es el problema de la atmósfera que se respira en el país”, afirma Rafael Álvarez.

'El Brujo' también quiere recordar que el cine no es la única muestra artística perjudicada por la subida del IVA cultural: “Tenemos dos festivales de teatro importantes en España. Siempre está el foco y el glamour en el cine, pero existe en el teatro. Desde que estoy en actuando en el Festival de Mérida y el Festival de Almagro, no he visto nunca que ningún presidente del Gobierno, ni mucho menos un miembro de la Casa Real, haya estado en la inauguración de cualquiera de estos dos festivales”.

"Yo dudo que estos ministros que están muy versados en sus conocimientos de Derecho civil o penal tengan la sensibilidad o la conciencia del desarrollo de esa sensibilidad estética de la gente. Es algo que tiene que ver con la calidad de la vida. Este es el fondo de la cuestión", sentencia 'El Brujo'.

"Nosotros tenemos que bajar las entradas debido a la caída del consumo y además sube el IVA, así que este IVA lo pagan los empresarios. Este es un problema económico de nuestro colectivo, pero hay otros colectivos con otros problemas económicos".