Borja Sémper, sobre las polémicas declaraciones de Casado: "Pablo sabe que no gobierna Otegi"

Pablo Casado aseguró en campaña que "con Pedro Sánchez en la Moncloa gobiernan los independentistas y los terroristas de Bildu". Borja Sémper ha intentado quitar hierro al asunto asegurando que "en mítines se dicen cosas que luego se reconducen en otro momento" y ha defendido que "Pablo sabe que no gobierna Otegi".

Eso sí, critica la postura del PSOE con Bildu: "Hubo momentos en los que dio la sensación y eso es lo que se proyectó y contó, que el presidente de Gobierno buscaba desesperadamente el apoyo de Otegi y esto cualquiera puede entender que tenga una censura por parte de quien no lo compartimos".

"No queremos que un personaje como Otegi influya en la política española y tampoco me gusta que Bildu influya en la política vasca", ha defendido Sémper. Además, confiesa que no es partidario de los cordones sanitarios: "Si Bildu, Podemos o Vox me plantean la teoría de la relatividad tendré que estar de acuerdo".