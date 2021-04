Coque Malla ha contado en laSexta Noche cómo ha afectado la pandemia de coronavirus a su música, plasmando la situación en dos canciones: "'Calma' describía el paisaje y la sensación que creo que todos teníamos dentro; una calma inquietante, porque salíamos a la calle y estaban desiertas; una calma muy poco deseable". En contraposición, compuso 'El crack universal': "Es una fantasía que escribí sobre lo que me gustaría que en algún momento llegue".

Pero ¿qué desea que llegue? "Una explosión de libertad y de placer, una especie de nuevos años 60... o nuevos años 20 (que cada uno fantasee con la década que quiere)", ha apuntado, si bien ha reconocido ser consciente de que no será así, tal y como está evolucionando la situación: "Va a ser todo tan paulatino que no sé si va a haber ese momento de 'ya somos libres'. La libertad va a ir llegando poco a poco". En esta línea, también ha relatado cómo se dio cuenta él de la magnitud de esta crisis.

"Estaba en México rodando un documental, y esa sensación apocalíptica, de incertidumbre y de miedo, se dispara cuando estás fuera de casa. Pensaba '¿y si esto va a más y a más y a más, se cierra el espacio aéreo y me quedo aquí sin ver a mi familia?'". Pero consiguió volver a España: "Ya se había decretado el estado de alarma, y recuerdo el trayecto alucinando porque no había nadie". El sonido de las ambulancias era muy significativo. No solo había más, sino que se oían más porque no había tráfico. Ese paisaje fue muy duro para todos".