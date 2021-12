Miguel Sebastián, quien se ha convertido en una voz autorizada durante la pandemia, visitó el plató de laSexta Noche a mediados de noviembre, momento en el que destacó que en España había "cuatro millones y medio, que se dice pronto, de mayores de 12 años no vacunados".

"El principal problema lo tenemos en el grupo que va de 30 a 39, donde tenemos 1,3 millones de no vacunados", subrayó, al tiempo que defendió la búsqueda de "estímulos para que los no vacunados se vacunen". "Cuatro millones de no vacunados te pueden montar un lío monumental en el país que dure meses, porque llegará un momento en el que las vacunas puedan perder su eficacia", advirtió.