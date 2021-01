Antonio Catalán cree que la Semana Santa no será el punto de partido para volver poco a poco a la normalidad en España. "Todas las previsiones que se han hecho han fallado hasta ahora. Mientras el mundo no esté vacunado, hacer previsiones me parece imposible", ha considerado el presidente de AC Marriott, que ha añadido: "No sólo peligra Semana Santa, también el verano. Dependemos exclusivamente de las vacunas".

El empresario cree que el problema va a radicar especialmente en el proceso de vacunación en España: "Si tuviéramos una vacuna española, primero seríamos los españoles. Me preocupa mucho el ritmo de las vacunas, que va a ser lo que va a marcar realmente la salida de la crisis". Catalán también ha valorado las medidas que se están implementando actualmente en distintas comunidades para frenar la curva de contagios.

"El problema no han sido los restaurantes, sino las reuniones familiares. El sector de la hostelería está guardando la distancia y está poniendo muchas medidas", ha apuntado Catalán, que ha añadido que habría sido más restrictivo: "Yo hubiese cerrado del 20 de diciembre al 10 de enero, como en marzo. Estos cierres parciales no son lo más acertado".