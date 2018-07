Álvaro Urquijo: "No me parece justo que cuando cobre la pensión no pueda percibir los derechos de autor"

ENTREVISTA A LOS SECRETOS

Iñaki López se cuela con laSexta Noche en el estudio de música de Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos. En España, es incompatible cobrar los derechos de autor con percibir las pensiones, algo que Urquijo no termina de entender. "No me parece justo, y menos con un gremio como el de la música", añade.