El actor Alberto San Juan ha analizado en laSexta Noche la reciente aprobación de la reforma laboral promulgada por Yolanda Díaz y el Gobierno de Sánchez; una nueva norma que, a su parecer, no es "ningún gran éxito para la clase trabajadora". Así se ha expresado el intérprete durante la entrevista concedida al programa presentado por José Yélamo, en la que ha dicho no obstante que se alegra de que haya salido adelante.

"Yo me alegro de que se haya aprobado porque supone una mejora de las condiciones para los trabajadores respecto a lo que había antes, pero no me parece ningún gran éxito porque ni siquiera deroga en su totalidad la reforma de Rajoy, que redujo los derechos laborales", ha explicado San Juan, que ha añadido que antes de Rajoy "hubo otra de Zapatero que también redujo los derechos". Así, ha zanjado: "No me parece para hacer una gran celebración porque lo único que hace es recuperar derechos perdidos, no conquista nuevos derechos".