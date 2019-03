Alberto Garzón: "Es importante llegar a La Moncloa y expulsar de allí a los mercaderes"

Alberto Garzón se ha presentado a la candidatura para liderar Izquierda Unida de cara a las elecciones generales, y lo hace con una idea de revolución que contiene las propuestas: limitar el número de mandatos a dos y que ningún responsable esté más de ese tiempo. Además propone una fiscalización permanente de los cargos públicos, que se conozca hasta el último ingreso de los políticos, y que rindan cuentas ante el parlamento cada poco tiempo. También apuesta por auditoría de la deuda para ver qué parte corresponde a los bancos, y esa no pagarla. Fomentar los alquileres sociales, en vez de las hipotecas, y que el salario mínimo sea de 1000 euros. Por último, quiere una reforma fiscal y nacionalizar sectores estratégicos como el agua y la electricidad.

El joven diputado de Izquierdo Unida visita laSexta Noche para valorar la actualidad política y explicar su proyecto de país. Garzón argumenta que estamos viviendo un momento de emergencia social con el aumento de la pobreza y la desigualdad y opina que hay que asumir responsabilidades para cambiar esta tendencia. "Estamos fírmemente comprometidos con cambiar esta situación. Yo empecé en el 15M, en la calle, y ahí me di cuenta de la importancia que tenía estar en el Congreso. En el Congreso llegué a debatir con el ministro de Economía, con el de Hacienda, el presidente del BcE o el presidente del BdE. Ahí he aprendido que el Congreso está secuestrado por el poder económico, que las grandes decisiones que nos afectan a todos no se toman en el Congreso, se toman fuera", afirma.

"Al capitalismo le sobran las conquistas sociales"

"Es importante tomar la decisión de llegar a La Moncloa y expulsar de allí a los mercaderes que están utilizando el país como si fuera un cortijo, que están utilizando el país como una marca empresarial con dinero en B", sostiene Alberto Garzón.

Parece que Alberto Garzón tendrá que remar bastante para llevar estas propuestas a buen puerto pues, a tenor de las encuestas, no es el momento más dulce de Izquierda Unida. "Las encuestas están señalando una situación que no es nada agradable para Izquierda Unida, con lo que yo me muestro descontento. Eso no nos puede hacer caer en un repliegue, es el momento de asumir responsabilidades y el momento más adecuado para salir a crecer".

Respecto a sus propuestas concretas, el joven diputado de IU afirma que si llegara a La Moncloa empezaría por atajar el problema de la pobreza energética. "Hay un 17% de hogares que no pueden calentar su hogar en invierno, que no pueden encender o se les corta la luz. Eso quiere decir que no nos están viendo, y eso sucede a pesar de que somos un país desarrollado, a pesar de que teníamos una empresa pçublica que era Endesa que fue privatizada y después saqueada y expoliada", afirma. "Es muy importante hacer uso del artículo 128 de la Constitución, que dice que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general".

"Yo estoy orgulloso del pasado de Izquierda Unida"

El candidato de Izquierda Unida considera que "al capitalismo le sobran las conquistas sociales, le sobra la sanidad pública y la educación pública". Garzón afirma que sólo con el 0,92% del PIB podríamos sacar del desempleo a un millón de personas en este país. "El dinero que estaba disponible se ha dedicado a otra cosa. Se ha dedicado un billón en ayudar al sistema financiero", afirma. "Se puede hacer una economía más justa".

Sobre la cuestión de la corrupción, Garzón explica que en la Izquierda Unida que él represente no puede haber "ni una sombra de corrupción, y todos aquellos que hayan sido corruptos o hayan intentado taparla ya pueden salir corriendo porque los vamos a perseguir". Hilario Pino le presenta un listado de corruptos históricos o poco éticos en las filas de la agrupación de izquierdas, pero Garzón confiesa que se siente orgulloso de la historia de su partido: "Tengo una llave para cambiar el futuro. Yo estoy orgulloso del pasado de Izquierda Unida".