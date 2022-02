Esperanza Aguirre no se ha andado con miramientos a la hora de hablar del papel de Ángel Carromero en el supuesto caso de espionaje hacia Ayuso que hizo explotar la crisis entre la presidenta madrileña y Génova. La exdirigente popular ha empezado asegurando que Martínez-Almeida "no lo está pasando nada bien porque no sabía absolutamente nada de esto", y que ella ya le advirtió de que "cesara a Carromero", sobre el que ha dicho: "Soy la persona que más ha apoyado a Carromero".

"Tras el incidente en Cuba, le metieron en prisión, y es la única vez en mi vida que he ido a la cárcel a ver a un preso", ha recordado Aguirre, que ha insistido en que llegóa presentar su libro y le dio "todo" su "apoyo". Sin embargo, la relación entre ambos se fue deteriorando con el tiempo. "Luego ha sido la persona que me han decepcionado en política, y fíjate todas las que me han decepcionado", le ha dicho Aguirre a José Yélamo, periodista y presentador de laSexta Noche.