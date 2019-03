Entrevista completa a Alberto Garzón: "Si Podemos quiere ir solitario será un error"

ENTREVISTA AL LÍDER DE IU EN LASEXTA NOCHE

Pablo Iglesias ha dicho "no" a que Podemos renuncie a su marca de cara a las elecciones generales y Andrea Ropero pregunta al Alberto Garzón si IU acabaría apoyando a Podemos o irían por libre. "Creo que es un error considerar que uno mismo o su formación política es la unidad popular porque lo que nos ha demostrado el 24M es distinto, que la gente valora la unidad", asegura en relación al líder de Podemos. Además, Garzón se muestra tajante y asegura que "si, finalmente, Podemos sigue manteniendo su posición de que todo tiene que pasar por entrar en ellos, IU no lo va a hacer". "Creemos que la política es cooperación y si Podemos quiere ir en solitario y no quiere formar parte de una unidad popular será un error para la gente porque el PP o el PSOE seguirán gobernando este país", añade.