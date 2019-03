Carmena, sobre Podemos: "Soy independiente y me parece importante seguir siéndolo como alcaldesa"

ENTREVISTA COMPLETA A MANUELA CARMENA EN LASEXTA NOCHE

Manuela Carmena ha dicho en laSexta Noche que considera fundamental que la política cambie de ahora en adelante, pero sin crispación: "Me parece importante cambiar la política para hablar de gestión desde la diversidad, no desde el conflicto". Sobre Podemos, ha insistido en que ella es independiente y a continuación ha recordado que en su equipo hay gente de la formación de Pablo Iglesias pero "como personas, no como miembros de un partido".