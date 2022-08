El comentado gesto de la reina Letizia de no santiguarse en la misa de ofrenda al apóstol Santiago fue ampliamente debatido por los colaboradores de laSexta Noche en su emisión del pasado sábado. En su análisis, Elisa Beni consideraba chocante que "teniendo una reina que era periodista, tenga que manifestarse por espiritismo". En su opinión, la reina Letizia quiere dejar claro que, desde que accedió al trono "ella tiene sus creencias, su personalidad, y ya no está 'acogotada' por lo que le decían que tenía que hacer".

"En este país hay personas creyentes, agnósticas y ateas, y se supone que son los reyes de todos los españoles, también de los ateos, no solo de los confesionales", por ello, afirma no entender por qué "la reina no ha dado una entrevista manifestando si cree o no cree".

Elisa Beni afirmaba en laSexta Noche que en la Casa Real "todo es como un agujero negro en el que hay que ser chamán para interpretar lo que pasa". "Si la reina es creyente y el rey no, pues tantos matrimonios hay en este país así, y no pasa nada (...) que se sepa y ya está", argumentaba.