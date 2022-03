Maria Vediankina ha huido con su madre y su hermano de Kiev, mientras que su padre se ha quedado en la capital para combatir. La joven ha contando en laSexta Noche que trata de tener "la cabeza fría para en cualquier momento tomar decisiones lógicas", ya que, según ha dicho, "el mayor peligro es entrar en pánico".

"Fue duro separarme de mi padre y es duro lo que les está pasando a muchas personas que pierden familiares y que tienen que separarse de ellos, pero hay que estar calmado y entender que esto va a pasar. Yo tengo fe de que todo va a acabar bien porque creo que la verdad siempre gana", ha expresado.

Además, la joven ucraniana ha dicho que está en contacto con su padre. "A veces me puede llamar, a veces nos escribe mensajes por Messenger, y cuando la situación es muy tensa nos manda un '+' para decirnos que está vivo, pero que no nos puede escribir más", ha apuntado Maria, quien ha contado que "estando a salvo", trata de "ayudar de cualquier forma". "Me comunico con los extranjeros de España para que se enteren de lo que pasa aquí, hago traducciones....", ha indicado.