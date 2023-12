"Los jubilados piden la comida por lonchas y no por gramos o kilos", denuncia Óscar Romero en laSexta Xplica. Acto seguido, relata su propio caso. Ha tenido que volverse a casa con su madre y con sus dos hijos. "He tenido que volver a casa de mi madre a darle más problemas todavía. Me cargo a mi madre y me cargo yo", lamenta en directo

Romero defiende que es momento de "multiplicar por cinco los salarios" para que la situación mejore. Y no de cualquier forma: "Tendríamos que subir el Salario Mínimo a la velocidad que suben todos los precios", declaró. Así, recomienda a los jóvenes irse a trabajar fuera.

"Si se piensan que esto se va a arreglar a un corto o medio plazo, el tema de la vivienda, de precios y todo, lo llevan claro; yo animo a la juventud a que terminen los estudios que puedan y se dediquen a trabajar fuera de aquí, porque aquí lo lleváis claro, y tengo dos hijos", sostiene

Así, el trabajador asegura que no va a construir vivienda pública. "Lo real es que si alguien espera que van a hacer esa cantidad de viviendas públicas en la próxima legislatura, lo lleváis claro; no se va a hacer ni una cuarta parte porque no lo han hecho nunca", defiende.