La dura situación de una trabajadora precaria: "Mi carrera de los años 90 no sirve para nada y tengo una hija con discapacidad"

"He apostado en todos los barcos"

Teresa del Castillo ha lamentado este sábado en laSexta Xplica que podría llamarse "precariedad", debido a la situación que vive en la actualidad. Con 54 años asegura que está "volviendo a estudiar", porque su "carrera de los años 90 no vale para nada", a lo que se suma tener "una hija con discapacidad". Mientras tanto, busca estabilidad laboral.

"Yo he estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información. Tengo 54 años. Vivo en la zona sur en Parla -un municipio desfavorecido, a pesar de que su alcalde hace esfuerzos-", aseguraba Teresa, para a renglón seguido lamentar que "el trabajo todo está en la zona norte de Madrid".

Todo, a pesar de que según dice, no es "nada cómoda", ha "estudiado", ha "sido emprendedora" llegando a tener "una empresa con 12 empleados". O sea, ha "apostado en todos los barcos", pero no llega "a final de mes". Por eso, denuncia estar "en una situación muy precaria" con una carrera que no le sirve y una hija con discapacidad.