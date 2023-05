Gonzalo Bernandos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha sido especialmente duro con la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, cuestionando los nulos beneficios que dice que tendrá para los propietarios a la hora de hacer reformas en sus viviendas.

"Esto pasó con el régimen franquista, donde hubo un control de alquileres. Como al propietario no le interesaba hacer las reformas porque no cobraba lo suficiente, el parque de vivienda de alquiler se liquidó por completo", afirma.

Bernardos critica que esta ley "parece que va a generar unas cosas que no va a generar". "Señores, la ley de vivienda es una auténtica tomadura de pelo que no resuelve ninguno de los problemas y agrava otros", zanja, pidiendo no tener "populismo populismo en el mercado de la vivienda".