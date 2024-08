Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), declara en laSexta Xplica sobre la situación de los pisos turísticos. "Estoy alucinada", asegura la presidenta al escuchar lo que debaten en plató.

"Durante años hemos estado deseando tener turistas en el norte", comienza diciendo. "Sobre todo, como estamos, es un sector que peleamos y trabajamos por desestacionalizar, decir que ahora ya nos molestan los turistas es la caña de España", asegura.

"Somos el conejillo de indias para tapar la política de vivienda que se lleva haciendo en este país durante muchos años", opina Aguín. "Nosotros somos propietarios no somos especuladores", defiende. Aguín cuenta que en A Coruña hay 12.000 viviendas "vacías y cerradas y no se ponen en alquiler por la inseguridad jurídica que hay". Señalando que conoce "casos muy concretos" de gente que lleva "24 meses sin cobrar, que tienen a los inquilinos y son los dueños, y cobran de la ayuda del alquiler". "La cobra el inquilino y el propietario no cobra. Esa es la realidad", comenta.

"Nos tiene que proteger la ley, y cuando la ley no funciona se cambia, se modifica o se anula. Eso es lo que hay que hacer", responde tajante Aguín.