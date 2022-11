La doctora Isabel Barrio se niega a atender urgencias médicas a través de una pantalla. A su juicio, "es un método que no es útil para la urgencia". "Al paciente hay que tocarlo, hay que explorarlo, hay que ver cómo tiene la expresión de su cara, si se le saltan las lágrimas si no, es un contacto muy íntimo", argumenta en laSexta Xplica. Algo, sostiene, que "no se puede hacer mediante una pantalla".

Además, la facultativa advierte sobre el riesgo que este sistema entraña para la protección de datos personales: "No sabemos qué seguridad tiene ni qué confidencialidad tiene para los datos sensible que va a compartir esa persona con nosotros", alerta. "Ya no es solo que no la puedas explorar, es que además no sabes qué va a pasar con lo que esa persona te está contando, con las imágenes físicas que esa persona te está mostrando a ti como profesional", insiste.

La doctora Barrio sostiene que la "consulta es casi como un confesionario" y "no puede extrapolarse a otro sitio": "Y menos en la Urgencia, cuando la decisión que tú tomes puede acarrear la muerte o una complicación grave para un paciente", remacha.

