Margaryta Yakovenko, escritora y periodista de 'El País', ha expresado en laSexta Noche que las imágenes que le llegan de su ciudad natal, Mariúpol, "son terribles". "No quedan edificios en pie, el centro de la ciudad está completamente destruido. Todavía hay resistencia, pero estamos viviendo unos combates durísimos y no nos llega información de ningún tipo", ha lamentado.

Así, Yakovenko ha señalado que lleva sin poder hablar con sus familiares de Mariupol diez días. "No tenemos noticias, y la situación es tan terrible que yo me encuentro buscando imágenes, fotos, cualquier vídeo posible sobre la ciudad por si identifico alguna persona, para ver si hay alguien de mi familia, para saber si están bien o no", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Hemos llegado a ese límite de una catástrofe humanitaria terrible".