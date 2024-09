Alquilar o comprar una vivienda es una posibilidad cada vez más remota para muchos. "Te encuentras condiciones para alquilar mega abusivas, extraterrestres, y si quieres comprar tienes que vender un riñón y que tus padres vendan el suyo también, porque si no tienes dinero tienes que pedir prestado y los bancos tampoco te dan", denuncia Fadua Baaza, una joven autónoma que vive con su pareja y su hija.

Además, como trabajadora por cuenta propia, su situación es incluso más complicada, según expone en laSexta Xplica. "Cuando quieres ahorrar, si no sale una cosa sale otra, pero los autónomos no sé qué pasa que en este país, que si queremos hacer las cosas bien, nos va mal", asevera Fadua. "Recibimos palos y no nos da para ahorrar y cuando ahorras un poquito y lo quieres poner en una vivienda te dicen que no", lamenta.

Y es que, según denuncia la joven, en su caso entran en juego también "el racismo y el clasismo" como barreras para acceder a la vivienda. "No me llamo María García, me llamo Fadua Baaza y la gente también se echa para atrás", explica la joven. Algo que le ha afectado "muchísimo": "Me ha sorprendido, porque yo tengo un idioma, me puedo expresar perfectamente y podemos demostrar los medios económicos y todo, simplemente es que entra el racismo y el clasismo", denuncia.

Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas.