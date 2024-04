La organización de ultraderecha Manos Limpias denunció a Begoña Gómez en un escrito donde acumuló hasta siete noticias diferentes que argumentaban un trato de favor de Pedro Sánchez a la que es su mujer. Y a raíz de ello, laSexta Xplica ha analizado dichas "noticias".

Lo ha hecho el experto en tribunales de laSexta Alfonso Pérez Medina, que calificó de "compendio de recortes de prensa" la denuncia realizada por Manos Limpias.

De hecho, una de la noticias que acumularon en la denuncia, han reconocido y comunicado que no se tenga en cuenta por un error cometido. En la misma, realizada por 'The Objective', se informaba que Begoña Gómez había recibido una subvención, pero se ha podido comprobar después de que se trataba de una empresaria cántabra y no de la mujer de Pedro Sánchez.

Posteriormente, adjuntan otra noticia con el rescate de Air Europa por parte del Gobierno, algo que como ha recordado Pérez Medina, todos los gobiernos europeos rescataron a "todas las aerolíneas" durante la pandemia.

De ahí, el Partido Popular llevó a la Oficina de Conflicto de Intereses el caso por un posible tráfico de influencias, algo que la oficina negó que fuese de tal forma.

Por último, Manos Limpias aporta una carta de recomendación de Begoña Gómez para que una empresa consiguiera un contrato público que acabó obteniendo. Sin embargo, dicha empresa recibió numerosas cartas de recomendaciones, la gran mayoría iguales, entre las que se encontraba la de Begoña Gómez..., pero también la del Ayuntamiento de Madrid.