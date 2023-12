Íñigo Errejón visita el plató de laSexta Xplica para defender el impuesto a la banca y a las energéticas, que el PSOE pretende revisar. "Debe ser cumplido y respetado", aseguraba hace tan solo unos días la líder Yolanda Díaz.

"El PSOE dice, por una parte, que hay que quitar impuestos a los bancos y energéticas, que están ganando beneficios millonarios; y al mismo tiempo que hay que reducirle la protección a los desempleados", asegura el político, que se muestra muy en contra de esta idea.

De hecho, defiende que no van a permitir que suceda así: "A los parados no se les va a hacer ni un recorte porque el paro no es culpa de ellos". Por otro lado, defiende que "a quienes más están ganando hay que exigirles un esfuerzo". "Son dos sectores a los que les está yendo muy bien y a los que se les puede pedir solidaridad", porque "luego son los primeros que se ponen a la cola para recibir ayudas públicas", critica.

Y no duda en reaccionar en el vídeo principal de la noticia: "A la vista está que Sumar es la fuerza de los trabajadores en el gobierno", para acto seguido asegurar: "Esto se va a cumplir porque está firmado".