"¿Usted cree que debería regularse el papel de las parejas de los presidentes del Gobierno?", preguntaba Verónica Sanz al que fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien no dudaba en responder: "¡Claro!". "Ya hay muchos países que lo tienen", se apoyaba para argumentar sus razones.

"Si Begoña Gómez no fuera mujer del presidente del Gobierno, no estaríamos hablando usted y yo en este momento", dijo a Verónica Sanz. Por lo tanto, "sí es un ámbito que debe ser reglamentado" y debería dársele "un papel o ninguno" a las parejas de los presidentes, aparte de "establecer una serie de líneas claras y determinantes" para que no vuelva a suceder lo que está pasando con Begoña Gómez, que es la "primera que está sufriendo las consecuencias" de ser mujer del presidente del gobierno.