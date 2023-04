El fisioterapeuta y entrenador Pedro Velarde afirma que contra las ideas del body positive no está por lo general "muy de acuerdo", pero afirma que "es un tema complejo". "La sociedad está dividida entre un sector que piensa que perder peso es un déficit calórico y que si no lo consigues es porque no tienes disciplina y otro extremo que puede normalizar el hecho de tener obesidad, y eso para tu salud no es positivo". "Esas personas necesitan que les tendamos una mano y les informemos bien y no darles una palmada en el pecho y decir que no pasa nada", destaca Velarde.

Sin embargo, Pablo Ojeda afirma que no está de acuerdo y destaca que "una cosa es la aceptación", que es "primordial" para conseguir "tu mejor estado físico" ya que "lo primero es aceptarse tengas el peso que tengas". "Si no te aceptas no encontrarás tu mejor versión", insiste Ojeda, que destaca que el peso ideal es ese que "estando sano te encuentras bien". Por ello, destaca que "asociarlo a un peso es complicado".

Velarde afirma que está de acuerdo en la aceptación, pero que "no hay mayor forma de demostrarte amor propio que cuidar tu alimentación, hacer ejercicio y tener buenos hábitos". Por su parte, Ojeda afirma que "le estamos dando un poder capital a la comida simple cuando al final solo es un factor más".