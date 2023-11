Rosa María García cuenta en el plató de laSexta Xplica que es propietaria de seis pisos en un edificio del año 1940 que heredó de la familia de su marido en Pontons, un pueblo a una hora de Barcelona. Rosa María explica que los pisos los tiene alquilados a 375 euros y 400 euros y afirma que ella ha tenido problemas con un inquilino: "He tenido que desahuciar por falta de pago".

"Yo me pondría un cartel diciendo que yo formo parte de la solución de la vivienda porque tengo seis familias que tienen cubierta su necesidad viral", afirma Rosa María, que destaca que si no fuera por ella "el Estado no les ofrecería nada": "Se encontrarían verdaderamente en la calle, entonces, yo no soy el problema". Por su parte, Antonio Maestre afirma que "hay soluciones": "El Estado puede expropiar las viviendas y entonces podría ofrecérselas, pero usted no estaría de acuerdo".

"Podría expropiar las viviendas a las mayores de cuatro viviendas", explica el periodista, que afirma que aunque en la actualidad la definición de gran propietario sea más de 10 viviendas, "tener cuatro o más viviendas está muy bien".