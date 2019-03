Daniel Lacalle no se 'moja' sobre la oferta de Aguirre: "Es un honor que me proponga, pero ahora mismo me debo a mis clientes"

NI CONFIRMA NI DESMIENTE SU FICHAJE PARA LA ALCALDÍA DE MADRID

El economista Daniel Lacalle, el flamante presunto fichaje de Esperanza Aguirre, no ha querido pronunciarse sobre si acepta o no la oferta de la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid: "Es un honor que me proponga, pero ahora mismo me debo a mis clientes". Ha reconocido que "cualquier español, cuando ve que puede aportar a sumar, es un deber, un honor y un placer". Sin embargo, se ha mostrado firme en su evasiva: "Esperanza no se ha precipitado, pero yo tengo un compromiso y un contrato que tengo que cumplir".