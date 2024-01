Gonzalo Bernardos afirmó de forma tajante en laSexta Xplica que "España es un país que paga muy mal a sus trabajadores", y defendió que "esto hay que corregirlo". Para hacerlo, según dijo, "hay que mejorar la calidad de las empresas, y esas empresas basarse mucho más en la generación de ingresos que en la reducción de costes".

Por su parte, Francisco Aranda, empresario, vocal de la CEOE y máximo representante de la Patronal de Logística y Transporte de España, respondió al profesor de Economía diciéndole que no sabe "cuánto tiempo hace que no va a una empresa". "Desde luego, yo no me veo en absoluto reflejado con lo que está diciendo", defendió el empresario, quien, sin embargo, coincidió con Javier Díaz-Giménez en que "en lo que hay que trabajar es en cómo incrementar la productividad y la competitividad de nuestro país".

Según el vocal de la CEOE, "para conseguir esto, necesitamos mayor inversión de la empresa privada". "Sin embargo, en este momento, desgraciadamente tenemos un entorno que genera mucha incertidumbre e inseguridad jurídica, y así es muy difícil invertir", lamentó Aranda.