La crítica de Pilar Velasco a Ayuso tras el presunto fraude fiscal de su pareja: "Ha frivolizado con Hacienda desde el minuto cero"

"¿Puede un paisano defenderse y puede alguien entender que yo no he oficializado la relación?", expresó Isabel Díaz Ayuso en unas declaraciones en 'Onda Cero', en referencia a Alberto González Amador, unas palabras a las que ha reaccionado Pilar Velasco en laSexta Xplica: "Depende de la semana es un paisano o como reconoció Miguel Ángel Rodríguez no es un particular, porque se le defiende desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque afectaba a la imagen pública de la presidenta de Madrid".

En este sentido, la periodista ha opinado que "muchas veces la bronca contra el Gobierno es para tapar", y ha defendido que el asunto de la pareja de Ayuso "no es una multa". "Cualquier ciudadano que tiene un fraude por encima de los 120.000 euros y que tiene dos presuntos delitos penales tiene una causa penal, y (la presidenta de la Comunidad de Madrid) ha frivolizado con Hacienda desde el minuto cero", ha criticado.