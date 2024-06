Daniel, quien vive en un piso de 24 metros cuadrados en el barrio barcelonés de Sant Andreu, a 20 minutos del centro en Metro, contó en laSexta Xplica que "hace un año" dejó "de buscar otras opciones de alquiler" por los precios que hay. "Yo cuando firmé el contrato hace cinco años lo hice por 600 euros, y ahora un piso en esa zona cuesta entre 800 y 1.000 euros", señaló, tras lo que dijo que a él no le han "subido el precio porque el Gobierno ha hecho una ley que impide la subida de los alquileres". "Así que algo bueno ha hecho el Gobierno", apostilló.

En ese momento, Gonzalo Bernardos le respondió que hace "bien de no buscar", porque, según afirmó, no encontrará nada. "El control de alquileres se ha cargado la oferta", denunció el profesor de Economía, tras lo que Daniel subrayó que ha dejado de buscar alquiler "porque no tiene sentido seguir buscando en un mercado en el que no hay oferta y, segundo, los precios son carísimos".

Así, el joven barcelonés destacó que "el problema" en relación con este asunto es que en dos años se le acaba el contrato del piso donde vive ahora. "Veremos qué pasa", expresó Daniel, tras lo que Bernardos advirtió de que "la situación no mejorará", y señaló que "los inversores catalanes se marchan a Madrid".