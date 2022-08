Cristina Almeida ha hablado sobre el ahorro energético en laSexta Noche. La abogada ha afirmado que, en su caso, ha optado por no poner el aire acondicionado. "Cada vez me cuido más de apagar las luces, y tengo cuidado de no usar inútilmente las cosas, dentro de que soy una persona sola, y que no tengo esa crisis que le puede venir a una familia", ha expresado.

En la misma línea, la abogada ha destacado que ella misma puede controlar sus gastos y excederse "un poco". Sin embargo, ha dicho que prefiere solidarizarse "con los que lo están pasando mal".