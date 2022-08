Cristina Almeida expresó en laSexta Noche que le "indigna que desde el mismo momento en que salió este Gobierno no se le haya dado legitimidad". "Parece que solo hay legitimidad democrática cuando gobierna la derecha, y si gobierna la izquierda ya está todo perdido, ya son todos unos okupas... Esa sensación de falta de apoyo democrático, que no es apoyo al Gobierno sino a la democracia, me parece tremendo", manifestó.

Además, la abogada dijo que le parece "tremendo que estemos dándole vueltas otra vez a los CGPJ". "Es un chantaje que tiene el PP desde hace cuatro años y no se puede permitir que se utilice la justicia. No entiendo que se esté chantajeando al Gobierno por una cosa que dice al Constitución cómo tiene que hacerse", señaló.